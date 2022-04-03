Чернигов уничтожен на 70%, город напоминает Бучу, а в некоторых районах – такой, как Мариуполь, – Атрошенко

Вследствие обстрелов со стороны российских оккупационных войск Чернигов уничтожен на 70%. В некоторых районах он напоминает Мариуполь.

Об этом в воскресенье, 3 апреля заявил мэр города Владислав Атрошенко в эфире телемарафона. "Чернигов уничтожен на 70%, люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело!", – сказал он.

Атрошенко добавил, что по силе разрушений город напоминает Бучу, "а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь".

По словам мэра, жителей города волнует, как "дожить до завтра", поскольку на границе с Беларусью по-прежнему сосредоточены войска РФ.

Видео дня

"Нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову", – сказал Владислав Атрошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь. Враг нанес ракетные удары по промышленным объектам и жилым кварталам.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!