Через 36 лет после катастрофы на ЧАЭС оккупанты РФ снова шантажируют мир ядерной угрозой, – Порошенко

Чернобыльская катастрофа, созданная ложью и безответственностью, 36 лет назад навсегда изменила миллионы человеческих жизней, разоблачила преступность всей системы власти Советского Союза – об этом пишет в Facebook в годовщину трагедии Петр Порошенко. Сегодня российские оккупанты угрожают миру, захватывая атомные электростанции и обстреливая реакторы, – отмечает Порошенко.

"Трагедия Чернобыля показала человечеству, что жертвами халатности, показухи и пренебрежением могут стать не только современники, но и наши дети и последующие поколения. Под угрозой может оказаться будущее человечества", – предостерегает Петр Порошенко.

"36 лет прошло, и из Москвы снова пришла угроза повторения катастрофы. Ее принесли российские оккупанты. 36 дней они держали в заложниках работников ЧАЭС, пытаясь забрать у них контроль над станцией. Варвары уничтожили системы мониторинга, повлекли за собой распространение радиации из окрестных лесов. И снова работники станции проявили незаурядное мужество и профессионализм. Обеспечили работу всех систем Укрытия, уберегли Украину и мир от ядерного бедствия", – пишет пятый Президент.

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Порошенко подчеркивает – угроза не прошла: "ежедневно над ядерными реакторами пролетают российские ракеты, которыми стремятся вызвать больше жертв среди мирного населения. Кто знает, какие человеконенавистнические планы вынашиваются в Кремле? Рашистская стратегия запугивания угрожает новыми ядерными катастрофами. Мы снова и снова призываем мир действовать, чтобы остановить агрессора".

"Вечная память всем, кого нет с нами, потому что заплатили самую дорогую цену за ликвидацию последствий катастрофы. Всем, мужественным людям, которые отводили и теперь отводят от мира беду – крепкого здоровья и благополучия. А нам всем и нашей Украине – скорейшей победы!", – пишет Петр Порошенко.