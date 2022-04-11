Чемпион-боксер, ставший мэром Киева, превратился в лидера военного времени, – Washington Post

Мэр Киева Виталий Кличко, которого во всем мире знают как легендарного боксера и чемпиона мира в тяжелом весе, теперь оказался выдающейся фигурой в войне Украины с фашистской Россией. Более шести недель город противостоит угрозе захвата оккупантами.

Одно из самых крупных и влиятельных американских изданий Washington Post в своей статье назвало мэра Киева Виталия Кличко "Вдохновенный лидер военного времени".

Журналисты отмечают, что Кличко не только лично оперативно прибывал на места ракетных ударов в столице, но лично общался с пострадавшими горожанами, поддерживая их.

Опрошенные киевляне отметили, что именно активность и открытость мэра столицы вдохновляют их.

Также издание опубликовало видеоинтервью с братьями Кличко.