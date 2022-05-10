'Человек железной силы воли': в Нацгвардии рассказали о защитнике Мариуполя Илье Самойленко. Фото

В Национальной гвардии Украины рассказали о защитнике Мариуполя Илье Самойленко. Этот воин, проводивший пресс-конференцию из окруженного врагом завода "Азовсталь", в боях за Украину потерял левую руку и правый глаз.

Однако это не мешает ему стоять на защите родной земли и дальше. Рассказ о несгибаемом воине был опубликован на странице НГУ в Facebook.

Офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко отлично владеет английским языком. И после того, как он рассказывал по-английски о том, что происходит с последним форпостом украинских воинов в Мариуполе – на заводе "Азовсталь" – об этом знает вся страна.

Видео дня

Однако в Нацгвардии уверены: украинцы должны знать другие факты о Самойленко.

К примеру, то, что в боях на Украине он потерял левую руку. Теперь ему ее заменяет титановый механический протез.

Также Самойленко потерял правый глаз, его заменили искусственным.

Воин, выступая в ходе пресс-конференции, вспомнил, что является военным историком, когда говорил о том, что у блокады и обороны Мариуполя нет аналогов в мировой истории. И действительно так: Илья Самойлено учился на историческом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И он мечтает завершить учебу, когда кончится война.

"Человек железной силы воли, настоящий герой!" - говорят о Самойленко в Нацгвардии. Впрочем, среди защитников Мариуполя, которые до сих пор держат оборону, других и нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил о планах сделать разбомбленный Мариуполь "курортом". Циническое заявление преступник сделал во время "победобеседания" в Мариуполе 9 мая, когда кафиры порочили своим присутствием руины героического города.

Также сообщалось, что в Мариуполе в бою с оккупантами погиб украинский поэт Сергей Скальд.