'Человек умирает': медики, которые спасают жизни в Харькове, рассказали о 'звонках отчаяния' и работе под обстрелами

Врачи неотложной помощи Александра Рудковская и Владимир Вензель рассказали о своей работе во время войны. Харьков, где находятся медики, был одним из первых городов, подвергшихся нападению страны-агрессора.

Как пишет CNN, оккупанты все чаще терроризируют население двойными ударами – попадая в цель, враг несколько минут ожидает прибытия спасателей, а затем снова бьет в то же место.

Экипажи "скорой" используют для связи обычные мобильные телефоны, однако сигнал прерывается всякий раз, когда происходит ракетный удар. "Скажи мне свой чертов номер дома", – говорит медик.

"12-Г. Повторяю: 12, Григорий. Я говорил уже тысячу раз. Человек умирает", – отвечает голос на другом конце линии.

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Через несколько минут врачам удается найти жертву – 73-летнего мужчину, получившего осколочные ранения. Повязка у него на голове пропитана кровью, пострадавший задыхается. Врач спрашивает о боли, но мужчина указывает только на уши – он был оглушен взрывом.

Рудковская и Вензель работают в Центре неотложной медицинской помощи. Они выезжают на вызовы в самый опасный район города – на Салтовку. Несмотря на интенсивные обстрелы, многие жители остаются на месте. А когда их район бомбят, люди подметают разбитое стекло, убирают и продолжают жить.

"Когда мы предлагаем отвезти их в больницу или в безопасное место, они говорят: "Мы не хотим идти, мы останемся здесь, это наш дом". И они остаются там. У нас все еще есть люди, живущие на Салтовке, хотя мы не знаем, как", – говорит Рудковская.

"В начале войны мы не понимали, как выполнять свою работу, потому что оккупанты вели обстрелы нон-стоп, было много раненых. У нас была женщина с дырой в груди. И мы побежали и помогли. Это было очень страшно", – делится воспоминаниями врач.

Вензель отмечает, что во время работы важно отбросить эмоции – нужно делать все, что можешь. "Ты делаешь свою работу, и все. Мы будем продолжать выполнять свою работу до конца", – подчеркивает мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания Sky News побывали в разрушенном Харькове и рассказали историю 74-летней жительницы Салтовки. Женщина вынуждена выживать в сыром подвале без воды и электричества.