Чего реально могут достичь оккупанты в битве за Донбасс к 9 мая
По приблизительным подсчетам группы военных экспертов "Conflict intelligence team", украинская группировка войск на Донбассе насчитывает около 45 тысяч человек.
Российская - приблизительно такая же по численности. Если добавить армейские корпуса "днр" и "лнр" , то выходит около 60 тысяч.
То есть ни о каком преимуществе 3:1, и тем более 5:1, необходимого для эффективного наступления речи не идёт.
Учитывая эшелонированную оборону и укрепрайоны, которые создавались там ВСУ 8 последних лет, окружить и тем более уничтожить группировку ВСУ российским оккупантам к 9 мая, как надеется путин, нереально.
От слова "СОВСЕМ".
Да и в ближайшие месяцы тоже, учитывая значительное увеличение поставок тяжёлого вооружения в Украину от западных партнёров, а также огромные мобилизационные ресурсы Украины .
Именно с нехваткой сил противника и связано решение путина отказаться от штурма "Азовстали" в Мариуполе.
Кроме того, по данным " Conflict intelligence team" от 20 до 40% тех, кто уже успел повоевать в Украине при попытке штурма Киева и были передеслоцированы в приграничные с Донецкой, Харьковской и Луганской областями регионы, отказываются возвращаться воевать в Украину.
Потому как жизнь дороже.
В общем, я так понял, провести "бессмертный полк" в Мариуполе на 9 мая - это и есть реальная и достижимая цель Кремля в краткосрочной перспективе.
Быдло схавает очередной "блин" с "информационной лопаты" Кремля и не подавится.
Запьет "боярышником" и будет счастлив.
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