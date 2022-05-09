Чеченский батальон, воюющий против РФ, захватил 'Солнцепек' оккупантов. Видео

Бойцы добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура, которые воюют в Украине на стороне наших Вооруженных сил, захватили на поле боя трофей. У российских оккупантов стало меньше на одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Видео было опубликовано на YouTube-канале батальона (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Солдата армии страны-агрессора РФ чеченцы, подходя к ТОС-1А, призывали сдаться.

"Сдавайся, я вижу тебя. Сдавайся, русский Ваня", – говорил воин.

На кадрах видно, что огнеметная система россиян во время боестолкновений не пострадала, и, вероятно, была полностью исправна.

Видео дня

Отметим, что видео было снято еще в марте, однако представители чеченского батальона поделились роликом лишь сегодня, 9 мая.

Напомним: ранее Вооруженные силы Украины в результате боя с оккупантами получили еще один трофейный ТОС-1А "Солнцепек". Эта тяжелая огнеметная система досталась нашим защитникам с полным боекомплектом.

Вскоре после этого на Харьковщине украинские воины впервые ударили по оккупантам российской ТОС-1А "Солнцепек", добытом в боях раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Запорожском направлении применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по российским же позициям. В результате находившиеся там солдаты армии РФ сгорели от "дружественного огня".