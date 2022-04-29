Часть войск РФ покинула район Мариуполя и двигается в направлении Запорожской области – Пентагон

Часть российских оккупантов покинула район Мариуполя и передвигается в направлении Запорожской области. При этом количество движущейся вражеской техники и живой силы пока неизвестно.

Также россияне продолжают бомбить Мариуполь, и это свидетельствует о том, что они до сих пор не смогли полностью взять город под свой контроль. Об этом на брифинге сообщил чиновник Министерства обороны США.

По его словам, по Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. В Пентагоне подчеркнули, что военные не делают этого, если считают, что город принадлежит им.

"Мы видели российские войска, выходящие из района Мариуполя и двигающиеся на северо-запад, в направлении Запорожской области. Это не значит, что мы оцениваем, что они захватили Мариуполь. Как я уже говорил, по Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. Вы не делаете этого, если считаете, что это принадлежит вам", – сообщили в Пентагоне.

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При этом в оборонном ведомстве США не стали называть количественный состав передвигающихся в направлении Запорожской области войск. Также в Пентагоне не объяснили, с чем могут быть связаны такие маневры российских оккупантов.

Напомним, российские оккупанты, вероятно, готовят провокации в Мариуполе перед очередной попыткой штурма "Азовстали". В городе начались обыски и задержания людей, которые не смогли эвакуироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты уже долгое время пытаются взять штурмом завод "Азовсталь", где скрылись защитники Мариуполя, а также мирные жители с детьми. Однако все действия врага терпят неудачу. При этом в России уже заявляют о взятии Мариуполя, а в "ДНР" даже придумали медали за захват города.

Президент-агрессор Владимир Путин еще 21 апреля заявил, что штурм "Азовстали" нецелесообразен. А 27 апреля в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что в городе вообще не ведутся бои.