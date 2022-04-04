Бывший советник Путина назвал единственное лекарство, которое может спасти Россию

Россия должна потерпеть полный военный разгром. Иначе она не сможет прийти в чувство и сохранить себя как цивилизация.

Такое мнение выразил российский политолог и бывший советник диктатора РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в интервью "Радио Свобода".

"Единственное лекарство, которое может спасти Россию, – это военный разгром", – заявил он. По словам Илларионова, в российской истории военные разгромы в некоторых случаях помогали ей "преодолеть тяжелейшие кризисы и выйти на нечто подобное человеческому развитию".

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"Это единственный вариант для того, чтобы Россия была не просто свободной, демократической, мирной, а для того, чтобы она осталась как страна, осталась как цивилизация", – считает политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге заявил, что за преступления против украинцев Путина могли бы бросить в тюрьму к африканским диктаторам.

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