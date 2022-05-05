Бывший британский солдат включился в 'опасную игру' вместе с украинскими военными – ВВС

Си Джей Дартон, бывший пехотинец Королевского английского полка, прибыл в Украину, чтобы поделиться боевым опытом с украинскими защитниками, в частности, помочь в разминировании на линии фронта. Свою работу он воспринимает как "опасную игру".

По его словам, в один из дней удалось "обезвредить" 300 минометов. Также одним из случаев был контролируемый подрыв башни танка, внутри которой застрял снаряд. Он подчеркнул, что у украинской армии не хватает людей для работы в этой области, поэтому он и пришел на помощь, чтобы поделиться знаниями с полицейскими, которых привлекли к разминированию, сообщает BBC.

Видео дня

"В конечном счете, каждый взрыватель, снаряд, к которому вы прикасаетесь, с вероятностью 50% сработает в ваших руках или взорвется. Много есть поврежденных. То, чем мы занимаемся – очень опасная игра", – сказал он.

По словам британца, разминированием надо заниматься постоянно, не дожидаясь конца войны, потому что существует огромная опасность, в первую очередь, для жизни мирных жителей.

Дартон также рассказал, что у команды, с которой он работал, поначалу не было оборудования, поэтому они использовали палки для поиска растяжек.

Он говорит, что ситуация на линии фронта выглядит хуже, чем показывают по телевидению. Он видел много тел погибших, но опыт войны в Афганистане научил его стойко воспринимать страдания и смерть. Си Джей считает, что военные действия не закончатся скоро, но он готов помогать Украине столько, сколько потребуется.

Напомним, Си Джей давал интервью с еще двумя британскими добровольцами в момент пересечения польско-украинской границы. Тогда он признался, что просто не смог усидеть дома, увидев кадры вторжения российской армии в Украину. "Если ты не дерешься на соседней улице, то не перекинется ли драка на твою? Не станут ли и мои дети или дети моих товарищей мишенью?" – задал тогда вопрос экс-военный.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения России в Украину по призыву президента Украины Владимира Зеленского к иностранным добровольцам для поддержки обороны страны откликнулись более 20 тысяч человек из 52 стран. Такие намерения добровольцев встретили с пониманием во многих западных государствах, где граждане и даже политические лидеры выражали поддержку борющимся против России.