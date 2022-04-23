Быстрой победы не будет: в Минобороны объяснили, от чего зависит длительность войны в Украине

Для победы Украины над российскими оккупантами необходима военная помощь от международных стран-партнеров. Речь идет в первую очередь о поставках нашей стране систем противовоздушной обороны, ракетах, а также противотанковых средствах.

При этом для победы над агрессором понадобится еще какое-то время. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, Вооруженные силы Украины преобладают противника интеллектуально. Однако для ведения эффективных боевых действий нашей армии необходимо тяжелое вооружение.

"Мы с самого начала говорили о том, что война будет длиться какое-то время, то есть это не будет скорая победа. Потому что перед нами стоит очень большая цель – это наша государственность. А большие цели не достигаются ни за три дня, ни за неделю. Сейчас наши преимущества – это то, что наши Вооруженные силы интеллектуальная армия. Но мы нуждаемся в военной помощи в смысле вооружения, прежде всего тяжелом", – рассказала Маляр.

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В то же время замминистра обороны подчеркнула, что поставки военной помощи не могут быть быстрым процессом, так как необходимо соблюдать определенные процедуры. Кроме того, для обучения украинских военнослужащих может понадобиться еще определенный период.

"Например, если говорить о новых самолетах, которых нет в Украине, нужно несколько месяцев для обучения наших пилотов. Все процедуры, связанные с новым вооружением и техникой, требуют определенного времени, чтобы им эффективно пользоваться. Но именно от помощи вооружением будет зависеть время продолжительности войны", – подчеркнула Маляр.

Напомним, Россия пытается сорвать поставки вооружения в Украину из западных стран. Для этого подготовлена масштабная информационная кампания, целью которой станут иностранные СМИ и европейские политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс поставки международными партнерами оружия Украине активно продолжается. Однако чрезвычайно важный на сегодняшний день вопрос – его ускорение, поскольку наша страна настроена как можно скорее закончить войну.