'Было сказано солдат не жалеть': генерал Романенко рассказал о тайном совещании Путина с силовиками

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин отдал приказ военному командованию не жалеть солдат, но беречь боевую технику. Силы российского вторжения уже потеряли треть своего потенциала.

Об этом в эфире всеукраинского марафона рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он отметил, что в настоящее время усилия военно-политического руководства РФ "результата пока не достигают".

Так, по словам Романенко, россиянам не помогают ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных срочников. С техникой также они испытывают проблемы.

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"На совещании, которое Путин проводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть", – рассказал бывший замначальника Генштаба.

Он добавил, что такой "жуковский подход" со времен СССР применяется в вооруженных силах РФ и сейчас.

"А в отношении техники – (российским военным следует. – Ред.) быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сказал генерал.

Романенко также рассказал, что враг пытается сформировать ударную группировку в течение трех недель, но пока у него не получается.

"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Путина давит "развращенная масса", над которой он потерял контроль. Побед у РФ нет и объяснить причины невозможно. "Это начало поражения и начало страшного выбора у Путина", – сказал Арестович.