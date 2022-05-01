Бутусов: времени не хватает, но битву за время мы выиграем, и так же выиграем войну

На фоне беспрецедентного мужества украинских воинов и начала поставок мощного вооружения западного производства для украинского войск главной проблемой для Украины остается дефицит времени. Он нужен, чтобы до фронта доехала современная техника и оружие и ВСУ наконец-то перешли в атаки и контратаки.

Никто не отдаст России украинский Донбасс, а полная победа Украины в войне – неизбежна. Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Единственное, чего нам сейчас не хватает - это времени. Времени, когда на фронт поступит достаточное количество орудий 155 мм, с подготовленными расчетами, которые можно обеспечить необходимым количеством снарядов, и дронами для корректировки. Времени, когда на фронт поступят зенитно-ракетные комплексы НАТО с украинскими расчетами, которые вычистят с неба российскую авиацию и беспилотники", – пишет журналист.

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Ожидают воины на фронте и реактивные системы залпового огня MLRS и ударные беспилотники, которые будут разносить российские штабы, системы ПВО, артиллерию и логистические базы.

Украинские пилоты ждут, пока к фронту доберутся многофункциональные легкие истребители F-16 с противорадиолокационными ракетами и управляемыми бомбами, которые позволят с безопасной дистанции уничтожать российские радары и бронетехнику.

Когда все перечисленное вместе современными танками в достаточном количестве доедет до украинского фронта, убежден Бутусов, украинцы начнут массированно и эффективно атаковать и контратаковать значительными силами.

Единственное, чего пока не хватает для принципиального изменения ситуации на фронте – это именно время.

"Все остальное у нас есть. У нас есть главное – кадры, подготовленные и мотивированные Воины, которые творят настоящие чудеса профессионализма и героизма на фронте", – отметил Бутусов.

Он уверен, что Украина сможет выстоять под давлением Российской Федерации.

"Мы не сдадим Донбасс. Ничего, кроме героического Мариуполя, врагу окружить не удастся. Несмотря на страшные обстрелы, на фронте есть много людей, умеющих воевать на порядок лучше врага. Новая натовская техника начала заходить, пусть медленно, но очень скоро на фронте, направление за направлением, начнется перелом", – отметил Бутусов.

Он также убежден, что защитники Украины, которые прямо сейчас вгрызаются в украинскую землю, отбивают атаки врага и погибают, сдерживая нашествие - выигрывают это время для Украины и ее будущего.

"Я это пишу не с тыла, а оттуда, где имею честь находиться среди самых могущественных людей, умеющих невозможное - выиграть время для всех нас, для каждого, для украинской нации, несмотря на преимущество врага в вооружении и боеприпасах. Большая честь быть сегодня среди людей, которые дают нам это время, которые являются настоящими героями нашего времени. Времени не хватает – но битву за время мы выиграем, и так же выиграем войну", – подчеркнул Бутусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бутусов заявил, что ВСУ могут освободить Крым и Донбасс. В том, что это абсолютно реально не в далеком будущем, а до завершения этой войны, журналист поверил после того, как США, НАТО и западные партнеры принялись всерьез вооружать нашу армию.