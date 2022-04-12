Бутусов показал командирский танк россиян, который отбили ВСУ. Видео

На Изюмском направлении украинские военные захватили командирский танк российских оккупантов. Это танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии РФ.

Эта единица бронетехники, которая будет теперь работать на нужды ВСУ, была в колонне, которая двигалась на Изюм. Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Эту колонну с гордостью демонстрировали российские пропагандисты, но теперь ее больше не существует. Причем, именно благодаря работникам СМИ РФ – они "слили" точный маршрут движения бронетехники.

Произошло бой, наши защитники разбили вражескую технику, некоторым оккупантам удалось сбежать.

У захваченного украинцами танка газотурбинный двигатель, машина в идеальном состоянии, по всей видимости, она участвовала в традиционных парадах на 9 мая в Москве.

"Покрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин поставляет Вооруженным силам качественную боевую технику, которая будет бить российских оккупантов", – отметил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские десантники продолжают храбро бить врага и уничтожать его военную технику, превращая ее в горы металлолома. Во время ожесточенных боев бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили пять танков российских оккупантов.