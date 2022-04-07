Бутусов объяснил, почему у российских оккупантов не получится захватить Харьков и весь Донбасс

Российские оккупанты не смогут захватить Харьков и всю территорию Донбасса. После того как фронт был сужен, Украине стало легче выстроить оборону.

Такое мнение выразил украинский журналист Юрий Бутусов. В своем видеоблоге 6 апреля он рассказал, что вскоре Украина сможет реализовать свое преимущество и действовать более активно.

Бутусов отметил, что, хотя в стране пока не хватает вооружения, транспорта и логистики на всех, проблема постепенно решается, а народ "проводит самомобилизацию экономики".

Значительная часть обеспечения идет из Украины и от украинцев со всего мира. Кроме того, с вооружением помогают страны Запада.

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"Мы уже видим очень много западного вооружения на всех участках фронта. Поэтому очень скоро Украина сможет реализовать свое преимущество и перейти к гораздо более активным действиям", – отметил журналист.

Бутусов объяснил, что не видит у президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "никаких перспектив" захватить Харьков и даже Донбасс.

"Сейчас, когда фронт сужен, нам строить нашу оборону гораздо легче. Мы можем это делать гораздо эффективнее. Мы это сделаем. И Путин помешать этому не сможет", – сказал он.

РФ полностью уничтожается санкциями, она проиграла войну в Украине с политической, информационной, экономической и уже с военной точки зрения, считает журналист. На Донбассе на большинстве участков боевых действий атаки россиян отражаются с огромными для них потерями, поэтому продвинуться враг не может:

"Огневое сражение продолжается, но прорыва нет. Единственное место, где противник действительно имеет полное преимущество и где ситуация критическая, – это Мариуполь".

По словам Бутусова, "вранье, которое Путин первые недели распространял" о так называемых "денацификации" и "демилитаризации" имело обратный эффект – уровень милитаризации Украины вырос в разы.

"Украина просто вся объединилась как нация вокруг идеи защиты своей нации, народа, своих людей, своей идентичности. Все сплотились. И сейчас люди хотят довести дело до конца", – объяснил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, оккупанты РФ концентрируют силы для наступления на Донбассе, но имеют серьезные проблемы. Главной неприятностью для РФ остается деморализация и нежелание российских военных воевать в Украине.