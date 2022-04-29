Бутусов о ленд-лизе: США вступают в войну с Россией на стороне Украины

Принятием исторического решения об осуществлении программы ленд-лиза для помощи Украине, США фактически вступили в войну с Россией на стороне украинского государства. С военной точки зрения это означает, что Украина на компромиссы не пойдет.

Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам, когда НАТО увеличит поставки современного оружия, войска РФ на Донбассе будут "снесены высокоточным огнём 155 мм гаубиц, вражескую авиацию выбьют с неба новейшие ЗРК, командные пункты и склады боеприпасов уничтожат огнем РСЗО и ударные дроны".

Бутусов считает, что полное освобождение Донбасса и Крыма будет обеспечено массированными ударами новейших боевых средств НАТО, которым российская армия ничего не может противопоставить.

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В то же время журналист напомнил, что нужно понимать: это решение США и НАТО досталось Украине тяжелой ценой. Он добавил, что прямо сейчас наша пехота своей кровью удерживает каждую пядь Донбасса и гибнут защитники Мариуполя. Он отметил, что победу в войне творят люди, поэтому сроки поставки вооружений на фронт надо максимально ускорять.

"Но теперь у нас есть все инструменты для нашей победы, и когда и как мы ее добудем зависит уже от нашей организованности и наших умений применить могучий арсенал западной демократии", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.