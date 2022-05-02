"Буряты стали удобрением": Генштаб показал точную работу ВСУ по позиции врага

Украинские защитники "превратили в удобрение для чернозема" российских оккупантов, прибывших в нашу страну совершать преступления то ли из Бурятии, то ли из Алтайского края. Вместе с ними сгорела и техника.

Точную работу бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Facebook Генерального штаба ВСУ. На кадрах видно, как в посадке среди поля пылает бронетехника.

"Незваные "гости" из Бурятии или Алтайского края стали очередным удобрением для украинского чернозема, а сожженный металлолом впоследствии пойдет на переплавку к отечественным металлургам", – отметили в Генштабе, добавив, что таким образом украинские воины "улучшили живописный украинский ландшафт, убрав с него лишние элементы".

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Напомним: защитники востока Украины 2 мая дали российским захватчикам мощный отпор. За сутки были уничтожены 75 военнослужащих путинской армии и десятки единиц их техники. Кроме того, украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов в Харьковской области. Нашим военным удалось разбить командный пункт управления противника.