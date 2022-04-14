Абсолютное большинство россиян не понимают – что происходит в Украине. Абсолютное большинство военнослужащих РФ идут на войну в Украине ради денег и ничего больше.Абсолютное большинство российской (так называемой) элиты уверены, что война проиграна и она разорит всех. Понимает это и Кремль, но не желает смириться со своим поражением, которое смерти подобно.

Москве и Путину не остается ничегодругого, как биться до последнего патрона, хотя их все меньше и меньше. Ремонтировать и производить танки Россия уже не может – нет комплектующих. Делать ракеты и снаряды по той же причине. Нет чипов и плат. Спускать на воду военные корабли стало потаенной мечтой. Атомные подлодки тем более. Что самое интересное – далеко не уверен в дружеском сотрудничестве стран НАТО и конкретно Америки в недавнем прошлом по оснащению российских АПЛ с ЯО на борту. Не исключено наличие в системах АПЛ старта ракет некого "жучка", который пошлет МБР с ЯО совсем не в ту строну. Знает ли об этом Путин, вот в чем вопрос? Российские АПЛ это единственное оружие России, способное нанести вред Америке. Шахтные МБР и стратегические бомбардировщики не более, чем мамонты и заштопанные импотенты. Запад их воспринимает, как российское шапито.

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Сегодня вся российская власть держится на волоске поддержки масс с выключенным сознанием. Оно не безгранично и не беспредельно по времени. С каждым днем гробов все больше и цены в магазинах все выше. Ответа - ради чего все это делается? Нет и не будет. Как объяснить войну против соседней страны Кремль уже не в состоянии. Там объясняли это угрозой нападения НАТО и расширением ее у границ России. Кремль добился своей цели ровным счетом наоборот – нейтральные Швеция и Финляндия через несколько недель станут членами НАТО. Граница Финляндии с Россией не меньше, чем у Украины. Более того – на Кольском полуострове есть и стратегические ископаемые и шахты МБР и Северный флот с АПЛ. Так что Россия получит скоро нового соседа НАТО до самой Арктики. Страны Балтии уже сегодня снабжаются НАТО как страны с высокой степенью опасности агрессии. Если раньше из Ивангорода можно было перейти в эстонскую Нарвы по пешеходному переходу через речной мост легко и без проблем, то сейчас там мышь не проползет из России, а на эстонском берегу реки стоят ракетные установки.

Чем это все закончится? Напомню историю, которую точно забыли в Кремле и его окружении. В Нюрнбергском военном трибунале 1 октября 1946 года из 24 обвиняемых высшего руководства нацистской Германии пятеро было оправдано, четверо получили тюремный срок от 10 до 20 лет, трое – пожизненное заключение и 12 приговорены к высшей мере наказания через повешение. Геринг покончил жизнь самоубийством в камере предварительного заключения после вынесения приговора. Гитлер застрелился в своем бункере еще до суда 30 апреля 1945. История никого ничему не учит. Войну нельзя начинать лишь потому, что императору хочется отомстить соседнему народу за его желание быть свободным. Бумеранг прилетит тихо и незаметно. Россия окончательно сойдет с ума и будет отмываться от этой трагедии десятилетия, распавшись на части. Это записано даже в Библии.