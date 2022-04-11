'Будут горько сожалеть': депутат московской гордумы внезапно осудил войну РФ против Украины. Видео

Путинские депутаты заговорили о войне в Украине. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин заявил, что все, кто поддерживает так называемую "спецоперацию", будут горько сожалеть об этом.

Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Митрохин также обеспокоился количеством жертв вследствие так называемой "спецоперации".

"Пройдет совсем немного времени – и все те, кто сегодня поддерживает происходящее в результате так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет в сотни раз, а может, и в тысячи раз больше человеческих жизней, чем те жертвы, которые за восемь лет там появились. Причем жертвы были с обеих сторон", – сказал он.

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Депутат также отметил, что в РФ умалчивают о скрытой поддержке якобы "сепаратистов" на востоке Украины.

"Поэтому кто там прав, кто виноват, разбираться будем еще долго", – сказал он.

Следует отметить, что, по данным украинской стороны, общие боевые потери РФ за месяц войны (с 24 февраля по 10 апреля 2022 года) ориентировочно составили 19 300 человек. Украинские силы также уничтожили свыше 1900 бронемашин, 722 танка и 137 вертолетов оккупантов.

Напомним, российским властям все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются ехать воевать в Украину.