1. Никакие переговоры уже невозможны до победы Украины на фронте. Если Путин захочет спасти свою армию, то путь только один, как под Киевом – быстро прекратить огонь и бежать.

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2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техниці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним - Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

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5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техниці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись. Але людей треба зберігати, люди - це перевага, яка нарощується в рази якщо вони здобувають досвід та організацію.

6. У сучасній війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.