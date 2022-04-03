'Буду стоять до последнего': украинская снайпер 'Уголек' объяснила, почему воюет против оккупантов

Украинские женщины защищают родную землю наравне с мужчинами. Так, в одной из бригад морской пехоты снайпером уже 5 лет служит молодая хрупкая девушка из псевдо "Уголек".

Украинка уверяет: будет воевать, пока последний российский фашист не уберется из Украины - живым или мертвым. Ее историю рассказали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Украинские воины рассказали: служить хрупкая красивая девушка пошла, потому что хотела, чтобы ею гордился младший брат. Он, кстати, тоже посвятил жизнь защите Украины.

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С 2017 года "Уголек" служила в одном из батальонов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Неоднократно ездила в зону ООС для выполнения боевых задач.

Для себя девушка выбрала непростую профессию: она стала снайпером.

В январе 2022 года она попыталась вернуться к мирной жизни: в этом месяце у "Уголька" закончился контракт, поэтому она решила взять паузу.

Но уже 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, девушка взяла свой военный рюкзак, который даже не успела распаковать – и вернулась защищать страну уже как мобилизованная.

Сколько "Уголек" планирует оставаться в армии и для чего она там – девушка сама говорит исчерпывающе четко и понятно.

"Мочить их всех надо! Это не люди. Фашисты – и те не были такими подлыми, как эти орки. Мы обязательно победим. Лично я буду стоять до последнего! Радует, что некоторые наши люди открыли глаза, и теперь понимают, кто есть кто!" – говорит отважная украинка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский снайпер ликвидировал тестя экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина. Тот воевал против ВСУ с 2014 года.

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