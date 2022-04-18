Буданов рассказал, какое оружие нужно Украине и какая судьба ждет Крым

Оружие, которое страны Запада передадут Украине, сыграет важнейшую роль не только в защите украинской территории от агрессора, но и в последующем освобождении Крыма. Больше всего Киев сейчас нуждается в современной бронетехнике и танках.

Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он убежден, что украинские защитники с легкостью смогут освоить работу с новыми видами техники.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Украина, чтобы оружие, полученное от Запада, помогло вернуть Крым, Буданов ответил резко и однозначно.

"Конечно", – сказал глава ГУР МО.

Он также рассказал, какие именно оружие нужно Украине, чтобы остановить российского агрессора.

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"Я не говорю ничего нового, мы это сформулировали официально. Нам нужны артиллерийские системы – немецкая армия особенно сильна в этом. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники", – сказал Буданов.

Он также отметил, что Украине нужно "стандартное оборудование – зенитные установки, радиоэлектронная разведка".

"Нам нужно тяжелое оружие для освобождения оккупированных территорий", – подчеркнул Буданов.

Глава разведки объяснил, что немецкие боевые машины пехоты "Мардер" не сыграют значительно роли в войне для Украины, поскольку их было произведено слишком мало, а "пять или десять из них нам не помогут".

"С другими танками все иначе, я вижу там большой потенциал", – сказал Буданов.

На реплику о том, что прежде чем получить более современные танки, украинским военным нужно пройти обучение на "Леопарде", Буданов выразил мнение, что это не составит проблемы.

"Мы быстро этому учимся. При всем уважении, это не высшая математика", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине вооружения от партнеров продолжаются, но их нужно ускорить. Глава государства объяснил, что именно от этого зависит, насколько быстро может быть закончена война в Украине.