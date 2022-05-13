Буданов о всеобщей мобилизации в РФ: есть две причины, почему Кремль не пойдет на это

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли решит объявить всеобщую мобилизацию. Эта мера экономически невыгодна, к тому же будет противоречить заявлениям командования армии о том, что на войне против Украины "все идет по плану".

Об этом сказал глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона. По его словам, в условиях санкционного давления мобилизация еще сильнее ударила бы по экономике страны-агрессора.

Также, говорит Буданов, Кремлю пришлось бы объяснять своему населению, зачем нужна мобилизация, когда Генштаб отчитывается об успехах российской армии и не признает наличие каких-либо проблем на поле боя.

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"Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они и не объявляют мобилизацию", – считает Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне негативно воспринимают информацию о возможной всеобщей мобилизации для участия в войне против Украины. Некоторые даже угрожают в таком случае пойти с оружием на Кремль.