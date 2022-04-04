Каждая война имеет свое зловещее лицо. Это военные преступления, которыми вероломный и бесславный враг пытается запугать и вселить ужас в сердца своей жертвы. Чтобы сломить волю к сопротивлению и таким способом добиться преимущества в войне.

Мир обошли кадры с освобожденного на днях украинского города Буча. Десятки мирных жителей этого города были убиты во время захвата российскими войсками. Многие тела найдены со связанными за спиной руками, часть людей была убита выстрелом в затылок. Среди погибших есть женщины, дети и старики. Также была найдена братская могила с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

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Эти кадры до боли знакомы лично мне. Одной из самым кровавых страниц Первой карабахской войны является Ходжалинская резня.

В ту страшную февральскую ночь 1992 года армянские боевики при непосредственном участии 366-го мотострелкового пехотного полка бывшего СССР (к тому времени формально находившегося в составе Объединенных Вооруженных сил СНГ) взяли штурмом город Ходжалы и устроили резню мирного населения.

Это чудовищное преступление было совершено с целью демонстративного устрашения, чтобы деморализовать азербайджанцев и принудить к капитуляции.

Однако это кровавое событие только ужесточило наши сердца и усилило зов к отмщению в навязанной войне.

Мы помним об этих преступлениях, выжженных калённым железом в наших сердцах, и знаем, что рано или поздно виновные ответят за это.

Тогда мир не ужаснулся от этих кадров – Азербайджан был в информационной блокаде. Прорвать эту блокаду нам помогал украинский пилот Леонид Кравец. Его воспоминания во многом помогли донести до мировой общественности, и в частности украинской тоже, те ужасы войны, которые он увидел в Ходжалы.

Буквально вчера пришла скорбная весть – он скончался после продолжительной болезни.

Уверен, что пилот, видевший ад, теперь видит райские гущи.

Шокирующие кадры из Бучи мгновенно облетели весь мир. Вот так российская армия пришла "спасать" украинцев.

Меня особо потрясло убийство одной семьи, которое зафиксировал украинский беспилотник. Мужчина поднял вверх руки, и после этого был застрелен, его жена прикрывала сына своим телом…

Жителей Бучи убили за то, что они были украинцами. Как некогда жителей Ходжалы за то, что они были азербайджанцами. Никакие преступления имперского безумия российской армии не останутся безнаказанными. Буча стала новым клеймом фашизма и бичом России.

Фото: Vadim Ghirda, Ronaldo Schemidt, УНІАН