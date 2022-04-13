Бросают в бой 'пушечное мясо': Гайдай рассказал о неудачных атаках оккупантов на Луганщине

В Луганской области российские оккупанты пытаются наносить точечные атаки и идут в самоубийственные наступления. Против ВСУ на прорыв бросают небольшие подразделения не больше роты.

Позади них идут кадыровские заградительные отряды. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Наступления и попытки точечных атак не прекращаются в Попасной, Кременной и Рубежном. Объемом в роту идут в наступление. Мы понимаем, что это пушечное мясо. Позади них идут заградительные отряды — так называемые кадыровцы, "ЛНР-овцы". Этим свежемобилизированным мясом они пытаются продавить нашу оборону", - говорит он.

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Однако самоубийственные атаки врага не приносят ему никаких побед. Ежедневные потери оккупантов поражают. Как и то, что они упорно продолжают посылать новые и новые группы "пушечного мяса", идущие в атаки по трупам своих предшественников.

"Они постоянно теряют очень много людей - каждый день, каждую атаку. За день 30-50 орков наши защитники убивают. Техника подбита. Но они все равно лезут и лезут - действительно, как орки. Но ничего у них не получается и не получится" , – заверил Гайдай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине с территории водоканала вывезли 10 тонн хлора, чтобы предотвратить провокацию оккупантов.

Также сообщалось, что Россия в войне против Украины потеряла 19,8 тыс. человек: уничтожено 739 танков и 1964 ББМ.