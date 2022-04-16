Бронежилеты, шлемы, машины и секретные 'штучки': Порошенко привез помощь защитникам Краматорска

Петр Порошенко привез защитникам Краматорса бронежилеты, кевларовые шлемы, автомобили, медсредства, генераторы и "секретные штучки, которые позволяют точнее бить врага". Не обошлось и без сладких гостинцев.

Груз, который доставили в Донецкую область несколькими автомобилями – это совместная работа Фонда Порошенко, ОО "Справа Громад", ОО "Res_Publika. Брати По Зброї", волонтеров со всей Украины и из-за границы.

Видео дня

"Нет более важной задачи, чем помогать армии, чем поддерживать воинов. Потому что они сегодня лучше любых документов являются гарантами суверенитета и сохранения страны", – подчеркнул Порошенко.

Он обратил внимание, что в городе постоянно раздается сирена воздушной тревоги и фиксируют "прилеты" снарядов крупных калибров. В Краматорске сейчас осталась пятая часть жителей, остальные уехали в более безопасные места. При этом власти обеспечивают работу коммуникаций, говорит пятый Президент, который пообщался с городским председателем Краматорска.

Петр Порошенко отметил боевой дух ВСУ и подразделений территориальной обороны.

"Боевой дух огромный. Врага пропускать никто не собирается. И планируют не только оборонительные, но и контр-наступательные операции. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы помочь нашей 79-й, нашей 95-й, нашей 57-й", – говорит Порошенко.

Мы вместе можем кардинально изменить ситуацию. От бронежилетов и касок – до мандаринов и сладостей. От пищевых наборов – до специальных электронных штучек, которые позволяют точнее бить врага. Мы намеренно не раскрываем, но это было несколько грузовиков, которые привезли для того, чтобы сделать нашу армию крепче", – отмечает Порошенко.

Он также поблагодарил бойцов терробороны: "это и Краматорская территориальная оборона, и наши депутаты, записавшиеся в территориальную оборону, начиная от Дружковки и заканчивая городами, селами и поселками всей Донецкой области. Они взяли в руки оружие и будут защищать украинскую землю здесь", – заметил Порошенко.

Пятый Президент подчеркнул: "Нас не испугают. Мы не собираемся сдавать украинскую землю. А оккупанты пойдут к черту – вслед за "русским кораблем".