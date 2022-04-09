Британский военный эксперт подтвердил, что удар по вокзалу Краматорска был нанесен 'Точкой-У' оккупантов. Видео

Западные эксперты опровергли заявления представителей Кремля о том, что российские войска "не используют" тактические ракетные комплексы "Точка-У" в войне против Украины. Именно из него 8 апреля оккупанты выпустили ракету по железнодорожному вокзалу в Краматорске, намеренно убив десятки мирных людей.

Это, в частности, подтвердил старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк в комментарии AP. Он предположил, что РФ специально выбрала этот тип ракет, потому что украинская армия также обладает ими (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Российская армия официально перешла от "Точки-У" к более совершенным "Искандерам", которые в настоящее время являются их стандартными баллистическими ракетами на поле боя. Но они сохраняют значительные запасы "Точек" и фактически постоянно используют много старых машин. Они постоянно стреляли из них на протяжении всей войны и особенно использовали их на Донбассе из районов, "контролируемых" террористами", – заявил британский эксперт по военным технологиям.

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Он указал на появившиеся в сети кадры в начале апреля с колонной российской техники, передвигающейся по Беларуси. Среди различных машин там заметили значительное количество пусковых установок "Точка-У" с нарисованной на борту символикой вторжения армии РФ в Украину – "V".

"Это стандартная вещь, которую россияне делают, чтобы "замутить воду и попытаться создать сомнения", всякий раз, когда их ракетные системы или системы вооружения были задействованы в нападениях на мирных жителей. Они говорят: "Ну, мы не используем это больше", – опроверг Бронк вранье пропагандистов Кремля.

Старший научный сотрудник Королевского института подчеркнул, что выяснить, кто выпустил ракету, можно по тому, у кого были стимулы стрелять ракетами по гражданской железнодорожной инфраструктуре Донбасса. И здесь очевидно, что это нужно именно стране-агрессору России.

"Украинские военные отчаянно пытаются усилить свои части в районе Краматорска, Славянска и Северодонецка. И железнодорожные станции в этом районе на территории, удерживаемой Украиной, имеют решающее значение для движения техники и людей. Таким образом, для РФ важной военной задачей является нарушение этой железнодорожной сети и особенно станций, где они могут загружать и разгружать свою технику", – пояснил Бронк.

Российское Минобороны поспешило квалифицировать атаку по Краматорску как "очередную операцию ВСУ", и отрицать свою причастность. Однако, по убеждению Бронка, предположение о том, что за нападением стоит Украина, "совершенно бессмысленно".

"Они должны были, во-первых, преднамеренно убивать своих гражданских лиц, что очень необычно для любого правительства в войне за выживание. А во-вторых: им нужно было выбрать способ, который преднамеренно и значительно потенциально повредил бы их собственной военной способности перебрасывать подкрепления в оспариваемый район. Поэтому совершенно бессмысленно рассматривать возможность того, что украинцы выпустили эту ракету", – заявил эксперт по военным технологиям.

Напомним: около 10:30 пятницы, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Ныне известно о не менее 50 погибших и около 100 раненых мирных граждан.

Удар войска РФ нанесли, когда на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство из них – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться из Донецкой области.

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