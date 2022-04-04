Британская разведка назвала Мариуполь ключевой целью вторжения РФ в Украину

В Мариуполе, который российские оккупанты почти стерли с лица земли, продолжаются ожесточенные бои между захватчиками и Вооруженными силами Украины. Причина этого в том, что город с большой долей вероятности является ключевой целью вторжения РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. Захват Мариуполя обеспечил бы России сухопутный коридор на территорию временно оккупированного украинского Крыма.

Россияне ведут интенсивные обстрелы города из разного оружия, по Мариуполя наносят неизбирательные удары. Они не оставляют попыток взять населенный пункт под свой контроль.

Украинские воины при этом оказывают стойкое сопротивление и дают отпор врагу. Наши защитники, как сообщает британская разведка, сейчас контролируют центральные районы Мариуполя.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе сложилась настоящая гуманитарная катастрофа – россияне устроили геноцид украинцев и уничтожили город. По неофициальным оценкам, погибшими могут быть десятки тысяч мирных жителей и военных.

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