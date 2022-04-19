Бригада береговой охраны Черноморского флота РФ потеряла 75% состава – Генштаб
Военные РФ из бригады береговой охраны Черноморского флота в войне против Украины потеряли уже три четверти личного состава. Многие оккупанты пишут рапорты, отказываясь от участия в "спецоперации".
Такие данные приводит Генеральный штаб украинских Вооруженных сил в сводке по российскому вторжению состоянием на 19 апреля. Она опубликована на его официальной странице в Facebook.
"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 810-й отдельной бригаде морской пехоты ЧФ РФ зафиксированы потери не менее семи сотен военнослужащих.
В частности, 158 захватчиков убиты, около 500 получили ранения, а еще 70 оккупантов из этой бригады считаются пропавшими без вести.
В Генштабе ВСУ подчеркивают, что значительная часть военных 126-й и 810-й бригад Черноморского флота написала рапорты на отказ от участия в объявленной Кремлем "специальной операции".
Ранее заместитель постпреда президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что оккупанты свозили на полуостров тела ликвидированных солдат путинской армии. Из-за многочисленных трупов в районе железнодорожного вокзала в Симферополе стоял невыносимый запах.
Вместе с тем стало известно о новых моряках, пропавших без вести на крейсере "Москва". В настоящее время их родственники требуют объяснений от Минобороны РФ о случившемся с близкими, которые служили на сгоревшем и потонувшем флагмане Черноморского флота.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в течение 18 апреля защитники южных рубежей Украины ликвидировали 28 оккупантов. Также наши воины уничтожили пять единиц боевой техники.
На восточном направлении ВСУ отбили четыре атаки войск РФ, ликвидировав еще до 20 российских солдат. Кроме того, бойцы лишили оккупантов нескольких единиц техники.