Бригада береговой охраны Черноморского флота РФ потеряла 75% состава – Генштаб

Военные РФ из бригады береговой охраны Черноморского флота в войне против Украины потеряли уже три четверти личного состава. Многие оккупанты пишут рапорты, отказываясь от участия в "спецоперации".

Такие данные приводит Генеральный штаб украинских Вооруженных сил в сводке по российскому вторжению состоянием на 19 апреля. Она опубликована на его официальной странице в Facebook.

"По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 810-й отдельной бригаде морской пехоты ЧФ РФ зафиксированы потери не менее семи сотен военнослужащих.

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В частности, 158 захватчиков убиты, около 500 получили ранения, а еще 70 оккупантов из этой бригады считаются пропавшими без вести.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что значительная часть военных 126-й и 810-й бригад Черноморского флота написала рапорты на отказ от участия в объявленной Кремлем "специальной операции".

Ранее заместитель постпреда президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что оккупанты свозили на полуостров тела ликвидированных солдат путинской армии. Из-за многочисленных трупов в районе железнодорожного вокзала в Симферополе стоял невыносимый запах.

Вместе с тем стало известно о новых моряках, пропавших без вести на крейсере "Москва". В настоящее время их родственники требуют объяснений от Минобороны РФ о случившемся с близкими, которые служили на сгоревшем и потонувшем флагмане Черноморского флота.

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