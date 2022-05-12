Братские могилы возле Мариуполя увеличились: опубликовано фото со спутника

Российские фашисты пытаются скрыть свои военные преступления, совершаемые ими в Украине. Возле Мариуполя оккупанты хоронят тела убитых украинцев в братских могилах. Места массовых захоронений продолжают увеличиваться.

Спутник Planet Labs в мае зафиксировал, как увеличились братские могилы в поселке Старый Крым и Виноградное Донецкой области. Об этом сообщили "Схемы" (Радио Свобода).

Так, наибольшие изменения спутник зафиксировал в поселке городского типа Старый Крым, расположенном к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая видно, что место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 м до 340 м в длину, по сравнению с фото этой же территории за 24 апреля.

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Также увеличилось количество траншей. На снимке за 8 мая также можно заметить экскаватор, который, вероятно, и роет ямы под эти братские могилы.

Также увеличилось место массового захоронения и на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.

6 мая спутник зафиксировал появление новых траншей по сравнению со спутниковыми снимками этой же территории сделанными 21 апреля.

"Сейчас российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они хоронят тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев. Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения для того , чтобы не разрешить скрыть эти преступления против мариупольцев", – сообщил журналистам мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, оккупанты привлекают к похоронам местных жителей, которые "вынуждены соглашаться работать за еду, воду и медикаменты, которых в Мариуполе пока не хватает".

Бойченко также рассказал, что многие тела погибших мариупольцев российские фашисты убрали с улиц города перед 9 мая.

"Нужно понимать, что 9 мая рашисты и их пособники провели шабаш на крови и костях. Они убрали несколько улиц и пытались сделать шоу. Но все понимают, что на самом деле происходит в Мариуполе сейчас. Это настоящий ад", – сказал Бойченко.

Недалеко от кладбища в Виноградном спутник 6 мая также зафиксировал российскую военную технику. По словам военных экспертов, это машины артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают свозить тела погибших в Мариуполе в братскую могилу в Виноградном.