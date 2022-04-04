Брат Ермака женился на 'девушке из терробороны'. Видео

Денис Ермак, родной брат главы Офиса президента Андрея Ермака, женился в военных условиях. Его женой стала девушка, служащая в отряде территориальной обороны.

Об этом сообщил Андрей Ермак в Facebook. Он поздравил молодоженов с важным днем в их жизни и опубликовал видео импровизированной "военной" церемонии бракосочетания.

Руководитель ОП рассказал, что его младший брат с первых дней войны стал снайпером одного из отрядов терробороны. Служит ли его невеста в одном с ним отряде – неизвестно.

Молодые, которые оба стали на защиту родины, обрели свою любовь во время войны и решили соединить свои жизни. Они поклялись друг другу в верности и под крики собратьев "Горько!" закрепили брак страстным поцелуем.

Видео дня

"Через весь поток невыразимой боли и ужаса, прорвутся жизнь и любовь.

Мой брат Денис с первого дня войны ушел в терроборону, а сегодня женился на прекрасной леди - тоже с терробороны. На свадьбе меня не было – буду поздравлять уже после нашей победы.

С женитьбой тебя, брат. Горжусь тобой. Берегите себя!", – прокомментировал видео Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала войны женилось более 10 тысяч пар, и за это время в стране родилось более 10 тысяч детей.

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