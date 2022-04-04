'Боже, если я погибну, отправь меня в рай, в аду я уже был': в сети показали надпись на шлеме добровольца, который воюет за Украину. Фото

В сети показали надпись на шлеме добровольца из Беларуси, который воюет за Украину. На шлеме написана просьба к богу принять воина в рай в случае его гибели на поле боя.

"В аду я уже был", - написал беларус. Фото шлема с пронзительной надписью опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Боец-доброволец из беларусского батальона имени Кастуся Калиновского, воюющего сейчас с Россией за освобождение Украины, маркером написал на своем шлеме: "Боже, если я погибну молодым - отправь меня в рай, в аду я уже был".

Надпись сделана на беларусском языке.

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"Спасибо белорусским добровольцам! Ребята, вы обязательно выживите для того, чтобы помочь нам победить и свергнуть своего усатого диктатора!" - написал Геращенко.

Напомним, добровольческий батальон из граждан Беларуси, воюющих за Украину, вошел в состав ВСУ.

Беларусы уничтожают технику россиян и готовы ликвидировать даже своих соотечественников, если те присоединятся к армии убийц из РФ.

Ранее сообщалось, что в Беларуси командиры и личный состав массово отказываются воевать против Украины.

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