"Босые и голодные": в сети показали пленных оккупантов, которых "кинула" Россия. Видео

В Харьковской области украинские защитники сняли на видео пленных оккупантов, которых страна-агрессор РФ бросила на войну против Украины. По виду вражеских бойцов становится понятно, что в Украине они ожидали легкой прогулки.

Видео украинских защитников обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Они отметили, что так выглядят "пленные "денацификаторы" из РФ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На видео – пленные бойцы российской армии, которых РФ бросила на войну против Украины без достаточного количества вещей и продуктов", – говорится в сообщении.

На видео действительно видно, что пленные российские оккупанты очень проголодались, имеют недостаточное обмундирование как на тех, кого бросили на войну, а некоторые из пленных россиян даже не имеют обуви.

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"Им обещали, что они едут всего на неделю, а война будет легкой прогулкой. Реальность оказалась "несколько" другой", – добавили в Центре.

Отмечается, что видео было снято в начале мая в Харьковской области. Вероятно, на видео показаны российские оккупанты, сдавшиеся в плен украинским защитникам в селе Циркуны, которое было освобождено в начале мая, когда ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине. Тогда сложил оружие 21 оккупант.

В Центре призвали россиян сдаваться сразу и сохранить "свою жизнь и наш боекомплект".

"К тому же, в украинском плену кормят лучше, чем в российской армии", – потроллили оккупантов в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в плен ВСУ сдались оккупанты, которых "мобилизовали" в так называемых "ЛДНР". Они признались, что командование РФ обещало им высокую оплату и несложную работу, но вместо этого отправило воевать.