На сегодня около 200 жителей Бородянки числятся пропавшими безвести, после вторжения армий путина.

Большинство погибших, покоятся под руинами высотных домов, ставшими им на время братскими могилами.

В Бородянке, спасатели начали разбор завалов в домах обрушившихся, после бесчеловечных авиационных ударов по мирному Украинскому городу.

Сразу после трагедии, Украинские власти обращались к оккупантам с требованием допустить спасателей к разбору завалов, чтоб попытаться спасти тех несчастных, кто прятался от бомб в подвалах.

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Ответом был категорический отказ.

Выжившие от ударов бомб, долго мучительно умирали под руинами своих домов.

Если Буча стало символом массовых расстрелов и пыток, то Бородянка, это несмываемое клеймо позора для русской армии, которая сначала безжалостно бомбила мирный город, а затем не дала оказать помощь, тем кого можно было бы спасти.