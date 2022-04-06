Бородянка – это несмываемое клеймо позора для русской армии
На сегодня около 200 жителей Бородянки числятся пропавшими безвести, после вторжения армий путина.
Большинство погибших, покоятся под руинами высотных домов, ставшими им на время братскими могилами.
В Бородянке, спасатели начали разбор завалов в домах обрушившихся, после бесчеловечных авиационных ударов по мирному Украинскому городу.
Сразу после трагедии, Украинские власти обращались к оккупантам с требованием допустить спасателей к разбору завалов, чтоб попытаться спасти тех несчастных, кто прятался от бомб в подвалах.
Ответом был категорический отказ.
Выжившие от ударов бомб, долго мучительно умирали под руинами своих домов.
Если Буча стало символом массовых расстрелов и пыток, то Бородянка, это несмываемое клеймо позора для русской армии, которая сначала безжалостно бомбила мирный город, а затем не дала оказать помощь, тем кого можно было бы спасти.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...