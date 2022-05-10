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Больше не взлетит: волонтер показал фото уничтоженного российского вертолета на Харьковщине

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
2 минуты
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Больше не взлетит: волонтер показал фото уничтоженного российского вертолета на Харьковщине

Украинские воины в Харьковской области сбили российский вертолет. Вражеская техника упала посреди поля, от нее осталась куча металлолома.

Количество российских вертолетов подкорректировали воины 92-й отдельной механизированной бригады. Фото с места падения вертолета показал харьковский волонтер Роман Доник.

"Под Харьковом 92-ка подчистила небо от сволочи", - лаконично прокомментировал яркие фото волонтер.

Вертолет военно-космических сил РФ с бортовым номером RF-13654 превратился в кучу металлолома.

Успел ли пилот катапультироваться, Доник не сообщил. Однако судя по тому, что на одном из фото зафиксирована флиска с вышитой на ней фамилией "Куржумбаев С.Т." – не исключено, что он повторил судьбу своей машины.

Видео дня
Бойцы 92 ОМБр уничтожили российский вертолет
Бортовой номер сбитого вертолета
Он находился на вооружении ВКС РФ
Фрагмент уничтоженного вертолета
На флиске, найденной на месте падения – фамилия пилота
Фрагменты сбитого вертолета
Боекомплект из сбитого вертолета
Им враг собирался избивать по украинским населенным пунктам или подразделениям украинского войска
"Птичка" отлеталась
Что осталось от уничтоженного вертолета
Еще одно фото боекомплекта

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Украины 9 мая ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 25 танков. Общие потери противника в живой силе уже достигли 26 тысяч.

Уничтоженных вертолетов за минувшие сутки статистика Генштаба не зафиксировала, по всей видимости, эта сбитая единица пополнит данные потерь врага уже завтра.