Больше не взлетит: волонтер показал фото уничтоженного российского вертолета на Харьковщине

Украинские воины в Харьковской области сбили российский вертолет. Вражеская техника упала посреди поля, от нее осталась куча металлолома.

Количество российских вертолетов подкорректировали воины 92-й отдельной механизированной бригады. Фото с места падения вертолета показал харьковский волонтер Роман Доник.

"Под Харьковом 92-ка подчистила небо от сволочи", - лаконично прокомментировал яркие фото волонтер.

Вертолет военно-космических сил РФ с бортовым номером RF-13654 превратился в кучу металлолома.

Успел ли пилот катапультироваться, Доник не сообщил. Однако судя по тому, что на одном из фото зафиксирована флиска с вышитой на ней фамилией "Куржумбаев С.Т." – не исключено, что он повторил судьбу своей машины.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Украины 9 мая ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 25 танков. Общие потери противника в живой силе уже достигли 26 тысяч.

Уничтоженных вертолетов за минувшие сутки статистика Генштаба не зафиксировала, по всей видимости, эта сбитая единица пополнит данные потерь врага уже завтра.