Большая часть зданий в Мариуполе разрушена: в Wall Street Journal обнародовали карту

Украинский Мариуполь, который стирают с лица земли российские оккупанты, уже почти два месяца является полем самых ожесточенных боев между агрессором и Вооруженными силами Украины. Большая часть зданий в городе разрушена.

Об этом свидетельствует анализ радарных данных со спутников, проведенный компанией Masae Analytics. Газета Wall Street Journal обнародовала карту с разрушениями в Мариуполе за период с 20 февраля по 5 апреля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Мариуполе и сейчас идут бои, а войска РФ продолжают наносить удары по городу, значительная часть которого уже лежит в руинах. Оккупанты хотят взять его под контроль, так как Мариуполь является стратегическим объектом для РФ – его захват позволит создать сухопутный коридор из России на оккупированный Крымский полуостров.

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До полномасштабного вторжения РФ в Мариуполе проживало около 400 тысяч человек. Многие из них жили, работали и отдыхали в центре города, который теперь уничтожен россиянами.

В этой части Мариуполя были нанесены мощные удары по роддому и зданию Драматического театра, художественной школе, где прятались женщины с детьми, и по многим другим объектам инфраструктуры.

Спальные районы Мариуполя также остаются под огнем российских оккупантов. Там разрушено и повреждено много жилых домов.

Активные боевые действия ведутся также вблизи и на территории крупных металлургических заводов города – "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Раньше на этих предприятиях работало около 40 тысяч горожан, а теперь они практически уничтожены.

Напомним, что защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили завод "Азовсталь". На него захватчики уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили почти полностью разрушенный войсками России украинский Мариуполь с Алеппо. Этот город в Сирии российские оккупанты начали уничтожать в 2011 году.