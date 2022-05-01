Больница в Донецкой области получила самые необходимые медикаменты от Фонда Рината Ахметова

С первых дней полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова направляет лекарства и медицинские средства в больницы разных регионов Украины.

Так на днях больница в Краматорске получила 37 тысяч единиц медикаментов от Фонда, ведь город, расположенный всего в 40 километрах от активных боевых действий, как никогда нуждается в помощи.

"Наше медицинское учреждение – это многопрофильная больница, и мы пытаемся даже сейчас, когда многие люди по разным причинам были вынуждены эвакуироваться, работать в полную силу. Сейчас у нас функционирует и травматология, неврология, хирургическое отделение и т.д.", – рассказал Алексей Коваленко, генеральный директор КНП "Городская больница №3" Краматорского городского совета.

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Несмотря на то, что в 40 километрах идут бои, постоянно слышны взрывы, в город залетают ракеты, персонал добросовестно выполняет свои обязанности. В больницу поступают многие раненые – как гражданские, так и военные, лечение которых требует стабильного наличия медикаментов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц наиболее необходимых медикаментов и 63 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови. Список медикаментов определен в координации с Министерством здравоохранения Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.