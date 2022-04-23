Путина могут свергнуть соратники после одного решения по Украине – биограф президента РФ

Существует реальная угроза свержения режима Владимира Путина. В его окружении опасаются приказа своего лидера о применении ядерного оружия. Однако главе РФ необходимы победы в Украине, он спешит, в частности и из-за проблем со здоровьем, поэтому и прибегает к ядерному шантажу.

Вокруг Путина есть как сторонники наращивание нападения на Украину, одержимые идеей уничтожения соседней страны, так и те, кто не хочет пожертвовать всем ради имперских целей. Но в основном и тех, и других, в первую очередь, интересуют вопросы собственного благосостояния и комфорта. Поэтому они попробуют остановить лидера страны, пишет в колонке для The Daily Mail Марк Галеотти, почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, биограф Путина.

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По словам ученого, Путин не терпит инакомыслия, любого мнения, которое противоречит его собственному. В связи с этим очень ограниченное число лиц получают возможность личной встречи с ним.

Высокопоставленные источники в Кремле считают, отмечает Галеотти, не называя их, что вторжение РФ в Украину было катастрофической ошибкой, а Россия обрекла себя на годы международной изоляции. Эти чиновники предупреждают, что Путин вполне способен отдать приказ о применении тактического ядерного оружия.

В его окружении есть националисты, которые настаивают на захвате Украине, но с ужасом воспринимают то, как разворачивается война для России; а также либералы, которые скептически относились к вторжению в суверенную страну, и в ужасе от экономических последствий и международной изоляции.

Путин от всех закрыл уши. Один из немногих, к кому он прислушивается, отмечает биограф президента РФ, это секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он в основном придерживается тех же идей, что и глава государства. Другие советники и министры не являются идейными путинистами, а прежде всего, боятся за свою шкуру. Степень их испуга из-за ядерной угрозы может достичь того предела, когда они поднимут мятеж. Однако для этого потребуются действия сообща представителей правительства, армии и спецслужб.

Не исключен и бунт на улицах. Экономические санкции не вызовут протесты россиян, а вот применение ядерного оружия – вполне могжет стать причиной массового недовольства.

Путин нуждается в покорении Украины, и он не может ждать. По информации разных источников, у Путина – болезнь Паркинсона и рак. Поэтому победы ему нужны как можно быстрее, что может вынудить его прибегнуть и к "ядерным аргументам", заявил Галеотти.

Кремлевское окружение президента РФ знает, что ядерный удар станет еще большей катастрофой для России, чем конвенциональное вторжение. НАТО и Китай отреагируют в желании покончить с режимом Путина любой ценой. Поэтому зачинщики переворота пойдут на это не только ради спасения своих жизней, но и самой России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящий момент Путин проигрывает войну против Украины. По этой причине единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, заявил ранее военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не добьется своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.