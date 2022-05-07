Более 200 украинских военных прошли обучение с гаубицами M777 – Пентагон

Более 200 украинских военнослужащих уже прошли учения с дальнобойными гаубицами M777, предоставляемыми Украине западными союзниками. Кроме этого, еще более 150 украинских бойцов проходят такое подготовительное обучение.

Об этом рассказал спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 6 мая, сообщило CNN. Издание отмечает, ранее Кирби сообщал, что военнослужащие США тренируют украинских бойцов на территории воинских частей за пределами Украины.

По словам спикера Пентагона, пятнадцать украинских военных прошли обучение с использованием мобильной радиолокационной системы противовоздушной обороны Q-64.

Еще 60 украинских солдат уже прошли обучение на армейских бронетранспортерах М-113 и еще около 50 проходят его сейчас.

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Стоит отметить, что M777 является новейшей серийной артиллерийской системой. Она разработана британским оборонным гигантом BAE Systems. На вооружение США эти гаубицы стали в 2005 году и являются современной артиллерийской системой американской армии.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами с максимальной дальностью 40 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что дальнобойные гаубицы М777 уже доставлены в Украину.