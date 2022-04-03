Бойцы терробороны из Киева привезли людям в освобожденную Бучу продукты питания

Бойцы батальона столичной терробороны привезли в деоккупированную Бучу самое необходимое – воду, продукты, лекарства. Об этом сообщил депутат Киевсовета от "ЕС", лидер ОО "Res_Publica. Брати по Зброї", защитник Киева Александр Погребиский в Facebook.

Гуманитарный груз собрали для жителей Бучи активисты ОО "Справа громад".

"Здесь очень страх был. Ракеты летали. Бомбы взрывались", – не сдерживает слез местный житель Анатолий Андреевич. - "Ребята, я вас прошу, будьте здоровы и сражайтесь за нас, стариков".

С жителями уволенной Бучи пообщалась журналистка ютуб-канала "Пороховница". Люди рассказывают, какие ужасы пришлось пережить. Говорят - кое-кто не смог эвакуироваться из-за больных и немощных родственников. А когда уже оккупанты вошли в городок, то расстреливали тех, кто решался уехать – и детей, и взрослых.

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"Танки у нас были прямо во дворе. Ездили по кругу. Все разваливали вокруг дома страшно", – говорит Любовь Степановна.

"Какая это военная инфраструктура? Вот какая? – спрашивает молодая женщина Александра, показывая разбитые жилые дома.

Владимир рассказывает: "Пережили такое, что страшно… я не знаю, как это объяснить. Там вывернули у нас все. Все дома вывернуты. Особенно последняя колонна когда проходила, она все вывернула, все. Там просто страх. Они гражданских расстреливали. Я уже прощался с жизнью. И слава Богу, что нас нашли живыми. И слава Богу, что Вы нас избавили"...

Четырнадцатилетняя Тоня рассказывает, что у нее есть еще младшая сестренку 2,5 лет. На вопрос, почему не уехали из Бучи, Тоня рассказывает, что возле школы оккупанты расстреляли автобус с людьми и детьми, которые пытались эвакуироваться. После этого люди боялись уезжать.

"Вы сами видите, что с нами сделали", – говорит девочка.

"Через дом от нас живет женщина. У нее мальчик два года. И у нее две трехмесячные девочки. Ее муж где-то в районе Ирпеня пропал. Уже недели три назад. А она не выехала, потому что у нее мама инвалид. И она очень тяжело передвигается, не выходит на улицу, передвигается по дому на ходунках. Просто мать-героиня. Без воды, без света с двумя трехмесячными девочками и двухлетним сыном - выжили, и не померзли. И вот же я ей подгузников, питание взяла", - – рассказывает Александра.

"Я инвалид второй группы. Продуктов дома почти нет уже. Хлеба мы сегодня взяли, один день - хлеб на семью. И выживаем очень тяжело. Благодаря вам, что вы приехали, привезли нам", - говорит Евгения Ефимовна.

"Слава тебе, Господи. Как я молилась, чтобы хотя бы еще детей увидеть. Внуков увидеть. Думаю, неужели под этими бомбами и конец будет? Спасибо вам", - говорит Любовь Степановна.

Чтобы зафиксировать преступления российских оккупационных войск в Буче, группа юристов собирает показания и видеодоказательства, которые будут передаваться в международные суды. Об этом сообщил известный адвокат Илья Новиков.

Он также обнародовал шокирующее видео, снятое бойцами батальона терробороны, вошедших в Бучу. На видео видно, что российские оккупанты расстреливали людей, у которых были связаны руки.

"Только что получили эксклюзивные материалы из Бучи, прямо удостоверяющие преступления против человечности со стороны рашистских оккупантов. Немедленно по поручению Петра Порошенко сформировали рабочую группу юристов, которые на месте должны задокументировать все факты этих бесчеловечных преступлений для международных судов", - сообщил Новиков.

"Это дело чести для нашей команды - добиться справедливого суда над путинским режимом и каждым выжившим участником российской агрессии", - отмечает Илья Новиков.