Бойцы Нацгвардии из 'Корсара' разбили технику врага на Изюмском направлении. Видео

Украинские защитники уничтожили очередную технику российских военных, которые прорывались на Изюмском направлении. Подбили танк и уничтожили бронемашину вместе с оккупантами бойцы Национальной гвардии.

По технике врага они ударили из украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Видео его работы поделились на Facebook-странице НГУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что несколько единиц техники противника с личным составом спецназовцы Нацгвардии заметили во время рейда на одном из Изюмских направлений.

Видео дня

Защитники "встретили" солдат путинской армии прицельным пулеметным огнем. Для этого применили украинский ПТРК "Корсар" разработки конструкторского бюро "Луч".

"Цели были поражены: спецназовцы уничтожили БМП-2 противника вместе с личным составом и подбили танк. Слава украинскому войску!" – говорится в сообщении.

Напомним, что за неполные 67 суток войны против Украины путинская армия потеряла около 23 500 военных. Украинские Силы обороны также уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в том числе 2471 бронемашину, 1026 танков, 192 самолета и 155 вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из батальона "Сармат" отбили атаку врага на Донбассе. Воины уничтожили танк и живую силу российских оккупантов.