Бойцы батальона "Крым" зачистили лес между селами на Киевщине и захватили трофеи. Видео

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Бойцы батальона 'Крым' зачистили лес между селами на Киевщине и захватили трофеи. Видео

Военные из добровольческого исламского батальона "Крым" зачистили от российских захватчиков лес между селами в Киевской области. В частности, ранее освобожденными Мотыжиным и Севериновкой.

Успешную операцию они провели 30 марта. Видео опубликовано в Twitter "Спутник News АТО" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что также добровольцы провели разведку в окрестностях сел и собрали трофеи, оставшиеся после бегства путинской армии.

На кадрах видно, что защитники забрали вооружение и боеприпасы оккупантов, которые понадобятся, чтобы уничтожать врага его же средствами поражения.

Видео дня
Бойцы батальона "Крым" зачистили от оккупантов лес на Киевщине и забрали их оружие

"Вот парни из батальона "Крым" первые ворвались, нагрузили себе полно добра. Мы стоим завидуем, но сейчас пойдем следом отжимать тоже что-то, что нам надо для войны. Победа будет за нами, однозначно. Путин сдохнет", – прокомментировал автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы Нацгвардии показали уничтоженную технику российских оккупантов. Артиллеристы точным огнем ликвидировали позиции войск страны-агрессора в местах их скопления.

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