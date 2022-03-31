Бойцы батальона 'Крым' зачистили лес между селами на Киевщине и захватили трофеи. Видео

Военные из добровольческого исламского батальона "Крым" зачистили от российских захватчиков лес между селами в Киевской области. В частности, ранее освобожденными Мотыжиным и Севериновкой.

Успешную операцию они провели 30 марта. Видео опубликовано в Twitter "Спутник News АТО" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что также добровольцы провели разведку в окрестностях сел и собрали трофеи, оставшиеся после бегства путинской армии.

На кадрах видно, что защитники забрали вооружение и боеприпасы оккупантов, которые понадобятся, чтобы уничтожать врага его же средствами поражения.

Видео дня

"Вот парни из батальона "Крым" первые ворвались, нагрузили себе полно добра. Мы стоим завидуем, но сейчас пойдем следом отжимать тоже что-то, что нам надо для войны. Победа будет за нами, однозначно. Путин сдохнет", – прокомментировал автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы Нацгвардии показали уничтоженную технику российских оккупантов. Артиллеристы точным огнем ликвидировали позиции войск страны-агрессора в местах их скопления.

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