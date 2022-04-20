Бойцы 'Айдара' захватили неповрежденный российский БТР-82А: уже используется. Видео

Украинские военные продолжают отнимать у армии оккупантов военную технику для дальнейшей эксплуатации в оборонительных целях. Такая же судьба постигла и бронетранспортер серии 82А, который был захвачен бойцами отдельного штурмового батальона Сухопутных войск "Айдар".

Об этом сообщил портал Милитарный. Наши защитники сразу водрузили на БТР желто-голубой флаг победителей и погнали его на базу своей дислокации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот БТР-82А имеет новую башню с 30-мм пушкой 2А72. Также повышена проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Конструкция башни – унифицированный модуль, оснащенный системой стабилизации вооружения в двух плоскостях и электрическими приводами", – отметили военные специалисты, оценив очередной трофей ВСУ.

Видео дня

Сейчас на захваченный БТР установлен 8-цилиндровый 4-тактный V-образный дизельный двигатель КамАЗ-740.14-300 мощностью 300 л. Эксперты предполагают, что бойцы "Айдара" "конфисковали" бронетранспортер у россиян во время наступления по восточному направлению.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, добровольцы "Правого сектора" также похвалились трофеем в виде боевой машины, добытым после разгрома противника.