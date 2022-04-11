Бои за Мариуполь усиливаются, ВСУ отбили несколько атак на Донетчине и Луганщине, – разведка Британии

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили несколько вражеских атак на Донбассе. Вместе с тем на востоке усиливаются бои за город-герой Мариуполь.

Не исключено, что для уничтожения гражданской инфраструктуры населенного пункта оккупанты могут использовать запрещенные боеприпасы. Такие данные о военной обстановке сообщает британская разведка в Twitter Минобороны этой страны.

Отмечается, что 10 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжались постоянные обстрелы со стороны российских захватчиков. Однако украинские войска отразили несколько атак, в результате были уничтожены вражеские танки, автомобильная и артиллерийская техника.

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Иностранные разведчики указывают, что постоянная зависимость армии РФ от неуправляемых бомб снижает их способность различать цели при наведении и нанесении ударов. В то же время это значительно увеличивает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", – добавили в британском ведомстве.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовятся к наступлению на Слобожанском направлении. В то же время на Донбассе захватчики проводят штурмовые действия.

Накануне украинским Силам обороны удалось отразить четыре атаки войск РФ в Луганской и Донецкой областях. Также защитники уничтожили вражескую технику – пять танков, восемь артиллерийских систем, восемь бронированных и шесть обычных машин.

Известно, что украинские воины ликвидировали оккупантов, также отличившихся зверствами в Сирии. Военные опубликовали фото 18+ уничтоженной части БТГр и документов российских солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что военная ситуация в Украине не стабилизировалась. По ее словам, страна-агрессор РФ наращивает силы, поскольку хочет захватить всю страну.