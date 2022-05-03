'Боги войны': ВСУ показали меткие удары по технике врага. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Каждый день наши воины уничтожают как живую силу, так и военную технику врага.

Последняя после ударов украинской артиллерии превращается в металлолом. Видео ударов по позициям захватчиков опубликовали на странице Группировка войск "Юг" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Наши артиллеристы – это настоящие "боги войны", наносящие точные удары по технике противника", – сказано в сообщении.

Видео дня

На кадрах, снятых с дрона, видно, как украинские воины наносят точный удар по скоплению военной техники войск РФ. Сразу после него над этим местом поднялось облако дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники снова нанесли российским оккупантам потери. Бойцы 59 ОМБр эффектно уничтожили вражеский танк.