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"Бог смотрит на город Марии сверху": защитники на Пасху показали фото разрушенного РФ Мариуполя

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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'Бог смотрит на город Марии сверху': защитники на Пасху показали фото разрушенного РФ Мариуполя

Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины, два месяца защищающие Мариуполь, показали, как выглядит разрушенный оккупантами город-герой с высоты птичьего полета. В праздник Пасхи они отметили, что Всевышний смотрит на него сверху.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале полка. Защитники трогательным текстом сопроводили фотографии мариупольских руин (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бог смотрит на город Марии (так с греческого переводится название Мариуполя. – Ред.) сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, словно детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына", – написали воины.

Видео дня
Разрушенный Россией Мариуполь

На опубликованных ими снимках видны сотни разрушенных многоквартирных и частных домов местных жителей, школы и детсады и т. д.

Дома в Мариуполе разгромлены многочисленными вражескими атаками

Большинство высоток – со страшными черными глыбами вместо окон и дверей, а от многих осталась только груда кирпича.

Уничтоженная оккупантами инфраструктура Мариуполя

Обломки от инфраструктурных объектов, уничтоженных многочисленными обстрелами войск РФ, ракетными и авиаударами врага разбросаны по улицам. На последних – ни одной живой души. И с высоты кажется, что в городе не осталось вообще ничего живого.

Разрушенные врагом дома мариупольцев

На улице уже весна, во многих уголках Украины парковые зоны укрыла молодая зеленая трава, на клумбах и в садах цветут цветы, распускаются деревья.

Уничтоженная врагом гражданская инфраструктура в Мариуполе

К сожалению, этого всего почти нет в разбомбленном и сожженном Мариуполе. Однако украинцы знают, что город-герой стоит, а в подвалах живут мариупольцы, нуждающиеся в немедленной эвакуации – женщины, дети, пенсионеры, работники комбината "Азовсталь", почти два месяца не видевшие солнца.

Разбомбленный Мариуполь

"Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес смотреть на такое воскресение?" – риторически поинтересовались бойцы "Азова".

Разбомбленные захватчиками жилые кварталы Мариуполя

Напомним: несколько дней назад украинский исполнитель Святослав Вакарчук и его группа "Океан Эльзы" презентовали новую песню "Город Марии", посвященную Мариуполю, который два месяца держит оборону против российских оккупантов.

Уничтоженный армией РФ город-герой Мариуполь
Уничтоженный российской армией город Марии

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не готова деблокировать Мариуполь военным путем. Он подчеркнул, что это отлично понимают и защитники окруженного города.