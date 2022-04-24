'Бог смотрит на город Марии сверху': защитники на Пасху показали фото разрушенного РФ Мариуполя

Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины, два месяца защищающие Мариуполь, показали, как выглядит разрушенный оккупантами город-герой с высоты птичьего полета. В праздник Пасхи они отметили, что Всевышний смотрит на него сверху.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале полка. Защитники трогательным текстом сопроводили фотографии мариупольских руин (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бог смотрит на город Марии (так с греческого переводится название Мариуполя. – Ред.) сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, словно детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына", – написали воины.

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На опубликованных ими снимках видны сотни разрушенных многоквартирных и частных домов местных жителей, школы и детсады и т. д.

Большинство высоток – со страшными черными глыбами вместо окон и дверей, а от многих осталась только груда кирпича.

Обломки от инфраструктурных объектов, уничтоженных многочисленными обстрелами войск РФ, ракетными и авиаударами врага разбросаны по улицам. На последних – ни одной живой души. И с высоты кажется, что в городе не осталось вообще ничего живого.

На улице уже весна, во многих уголках Украины парковые зоны укрыла молодая зеленая трава, на клумбах и в садах цветут цветы, распускаются деревья.

К сожалению, этого всего почти нет в разбомбленном и сожженном Мариуполе. Однако украинцы знают, что город-герой стоит, а в подвалах живут мариупольцы, нуждающиеся в немедленной эвакуации – женщины, дети, пенсионеры, работники комбината "Азовсталь", почти два месяца не видевшие солнца.

"Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес смотреть на такое воскресение?" – риторически поинтересовались бойцы "Азова".

Напомним: несколько дней назад украинский исполнитель Святослав Вакарчук и его группа "Океан Эльзы" презентовали новую песню "Город Марии", посвященную Мариуполю, который два месяца держит оборону против российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не готова деблокировать Мариуполь военным путем. Он подчеркнул, что это отлично понимают и защитники окруженного города.