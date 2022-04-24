Боевая эффективность России уменьшается, ВСУ нанесли оккупанту тяжелые потери – разведка Британии

В течение недели ВСУ оказывали активное сопротивление российским оккупационным войскам, что привело к значительным потерям со стороны противника. Ограниченное время для восстановления и низкий моральный дух солдат Кремля мешают боевой эффективности войск РФ.

Об этом 24 апреля сообщило Минобороны Великобритании. По данным разведки, у Москва нет достаточно времени на реорганизацию.

"На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии столкновения на Донбассе. Несмотря на то, что Россия получила определенные территориальные достижения, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло значительные затраты российским силам", – говорится в сводке.

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По данным разведки, эффективность наступательных операций оккупационных войск снизилась. "Плохой моральный дух россиян и ограниченное время на восстановление, перевооружение и реорганизацию сил с предыдущих наступлений, вероятно, мешают российской боевой эффективности", – говорится в сообщении.

Также Минобороны Великобритании поделилось актуальной картой боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля. Отмечается, что за последние два дня ситуация существенно не изменилась.

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