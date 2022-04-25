Боец ВСУ с позывным 'Якуб' потерял на войне сына и пообещал отомстить оккупантам: истребим всю нечисть

Киевлянин Сергей, с 2014 года защищающий Украину от российского нашествия и получивший позывной"Якуб", потерял на войне сына Виталия. Парень служил в "Азове". 24 марта Виталий героически погиб, защищая Мариуполь.

Об этом рассказали в Генштабе ОМУ. Весть о гибели сына застала Сергея в Донецкой области, где он воевал с русскими фашистами под Горловкой в составе отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Якуб" признается, что его душу разрывает невыразимую боль от потери сына, но в то же время он испытывает огромную гордость за него. Виталий, по словам отца, был отважным воином, достойным человеком и настоящим героем.

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"Но война продолжается. Я должен быть собранным, бдительным и сосредоточенным, чтобы уничтожить как можно больше захватчиков и отомстить московитам за то горе, страдания и разрушения, которые эти уроды принесли нашей Украине", - говорит Сергей.

Сам "Якуб" опытный боец, он прошел много горячих точек на Донбассе, получил ранения при выходе из Дебальцево. После лечения в госпитале вернулся домой и жил обыкновенной жизнью – видел двух внуков, путешествовал по стране, занимался ремонтами домов.

Но враг не дал спокойно жить. После 24 февраля Сергей снова отправился на фронт.

"Мы, украинцы, чужого не берем, но и своего не отдадим. За каждый клочок земли будем бороться до последнего. Сколько бы этой нечистой сюда ни бросили – истребим всех! Как бы путин не пытался нас разъединить и уничтожить, все его планы сработали с точностью до наоборот. Такой сплоченной и объединенной украинская нация уже давно не была. А вместе мы победим любого врага!", – убежден Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибла медицинская инструктор Национальной гвардии 30-летняя Елена Кушнир (Новицкая). Недавно она выступила с видеообращением, в котором просила дать возможность увезти раненых и похоронить погибших защитников города. Она так и не дождалась помощи. Буквально за 40 дней до гибели она потеряла мужа, тоже защитника Мариуполя Максима Гридчина.