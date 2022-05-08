Боец ВСУ с позывным 'Афганец' при защите Чернигова сжег два вражеских танка. Фото

В Генеральном штабе показали фотографию украинского защитника, который освобождал Чернигов от оккупационных российских войск. В боях за город Григорий (позывной "Афганец") уничтожил два танка армии РФ.

Информация об этом появилась на Facebook-странице Генштаба. Отмечается, что военный командует одним из подразделений ВСУ.

На фотографии Афганец держит на плече противотанковую ракетную установку. Видимо, именно с ее помощью он уничтожал вражескую технику на Черниговском направлении. Когда произошли указанные в сообщении события – в Генштабе не раскрывают. Только добавляют: "Будь, как Григорий".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на днях украинская разведка ликвидировала танк в тылу врага. "Российские оккупанты, мы гораздо ближе, чем вы думаете", – прокомментировали в пресс-службе подразделения, которое выполнило эту военную операцию.