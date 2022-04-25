Блинкен заявил о провале планов Кремля: независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Путин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 24 апреля, посетил Киев. После этого он заявил, что независимая Украина будет существовать намного дольше, чем кремлевский диктатор Владимир Путин.

Блинкен также констатировал, что планы Кремля по войне в нашей стране провалились. Об этом сообщает американские телеканал CNN.

Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами. Примечательно, что они стали самыми высокопоставленными официальными лицами США, которые посещали страну с момента начала российского вторжения в конце февраля.

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Выступая в понедельник на пресс-конференции в неизвестном месте в Польше недалеко от границы с Украиной, Блинкен сказал журналистам, что попытки России "подчинить себе Украину" "потерпели неудачу".

"Россия стремилась в качестве своей главной цели полностью подчинить Украину, лишить ее суверенитета, лишить ее независимости — это не удалось. Она стремилась утвердить свою военную мощь и свою экономику, но мы видим только обратное, вооруженные силы, которые сильно отстают, и экономика… которая в результате санкций находится в упадке", — сказал Блинкен.

"Мы не знаем, как будет развиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на посту находится Владимир Путин", — добавил он.

Госсекретарь также рассказал, что в рамках возобновления дипломатического присутствия США в Украине дипломаты "начнут с однодневных поездок во Львов" и "потенциально перейдут в другие части страны и, в конечном итоге, возобновят присутствие в Киеве".

Кроме того, Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. На этом посту не было утвержденного посла после Мари Йованович, которая была отозвана в мае 2019 года. Бринк на данный момент является послом США в Словакии.

Напомним, западные официальные лица заявляют, что краткосрочного завершения российского вторжения в Украину не будет. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что официальный Вашингтон считает, что война России против Украины может продлиться до конца 2022 года.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж ранее прогнозировал, что в первой декаде апреля может произойти перелом в войне России против Украины. Война может закончиться в конце апреля – начале мая.

Также сообщалось, что судя по документам, которые нашли у пленных оккупантов, руководство страны-агрессора планировало захватить нашу страну за считанные дни. Однако планы Кремля провалилсь. Но сколько еще могут продолжаться военные действия? По одной версии, нужно выстоять еще 10 дней, по другой – несколько месяцев. Однако украинские и западные эксперты уверены в одном – тотальное сопротивление народа и военных разрушили планы Владимира Путина. Когда и как может закончиться российско-украинская война – попытался разобраться OBOZREVATEL.